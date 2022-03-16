Федоров о возможном переходе Овечкина в ЦСКА во время локаута: «Даже не тешил себя надеждой. Предметной беседы у нас не было»

рассказал о том, мог ли Александр Овечкин сыграть за ЦСКА во время локаута.

– Я знаю, что еще Виктор Тихонов хотел перетащить 16-летнего в . Но ведь шанс был у вас как у генерального менеджера, когда вы в локаут-2012/13 вели переговоры с Овечкиным, чтобы он перешел в ЦСКА. Насколько Александр был к этому близок?

– Ну, что-то такое было. Но сейчас не вспомню деталей. Хотя если немного включить логику, то я никогда даже не думал, что Саша может однажды сыграть за ЦСКА даже во время локаута.

– Даже когда его звал Федоров – любимый хоккеист по версии Овечкина?

– Я просто не помню, что ему предлагал такой переход. Вы меня сейчас на пушку берете!

У нас какое-то общение было, припоминаю точно. Но я не могу вспомнить детали, потому что у меня было четкое понимание, за кого он может и должен играть. Все-таки этот клуб дал ему очень многое. Там он воспитывался с яслей.

Я честно вам скажу, даже не тешил себя надеждой, что однажды Овечкин сможет выйти в форме ЦСКА. У нас был просто дружеский разговор. Мы созвонились, посмеялись, что-то обсудили, да и все. Предметной беседы у нас не было.

– , которого вы подписали в локаут, тоже неплохо.

– Да, согласен, – сказал сказал главный тренер ЦСКА.

Напомним, Овечкин – воспитанник «Динамо».