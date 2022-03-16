Вячеслав Фетисов: «Овечкин знает, чего хочет, стремится к этому. Он большой молодец!»

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Вячеслав Фетисов пожелал успехов Александру Овечкину.

Россиянин забил 767-й гол в НХЛ в матче с «Айлендерс» (4:3 Б) и обошел Яромира Ягра (766) в списке лучших снайперов в истории лиги. Выше идут только Горди Хоу (801) и Гретцки (894).

«Рад за Сашу. Он большой молодец! Дай бог ему здоровья, сил, чтобы двигаться к первому месту.

Человек знает, чего он хочет, стремится к этому. Кроме уважения Овечкину даже сложно что-то говорить. Желаю ему дальнейших успехов!» – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Овечкин – лучший европейский снайпер в истории НХЛ! Обошел Ягра – чех поздравил его, но пригрозил вернуться

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