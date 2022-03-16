Александр Якушев: «Хоккей Гретцки в нынешних реалиях был бы практически невозможен. Достижение Овечкина от этого еще ценнее»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Александр Якушев Чемпионат.com Хоккей

Александр Якушев оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

Россиянин забил 767-й гол в НХЛ в матче с «Айлендерс» (4:3 Б) и обошел Яромира Ягра (766) в списке лучших снайперов в истории лиги. Выше идут только Горди Хоу (801) и Гретцки (894).

«Для Овечкина нет ничего невозможного. Главное, чтобы без травм. Будем все переживать, чтобы он обогнал Гретцки. Тогда это будет рекорд на все времена.

Важно сказать, что хоккей Гретцки и хоккей Овечкина – два совершенно разных вида спорта. Хоккей Гретцки в нынешних реалиях был бы практически невозможен, так что достижение Саши от этого еще ценнее», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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