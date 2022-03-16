Александр Якушев: «Хоккей Гретцки в нынешних реалиях был бы практически невозможен. Достижение Овечкина от этого еще ценнее»

оценил шансы побить рекорд .

Россиянин забил 767-й гол в НХЛ в матче с «Айлендерс» (4:3 Б) и обошел Яромира Ягра (766) в списке лучших снайперов в истории лиги. Выше идут только Горди Хоу (801) и Гретцки (894).

«Для Овечкина нет ничего невозможного. Главное, чтобы без травм. Будем все переживать, чтобы он обогнал Гретцки. Тогда это будет рекорд на все времена.

Важно сказать, что хоккей Гретцки и хоккей Овечкина – два совершенно разных вида спорта. Хоккей Гретцки в нынешних реалиях был бы практически невозможен, так что достижение Саши от этого еще ценнее», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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