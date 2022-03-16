Директор «Металлурга»: «Есть игроки, которые согласны усилить команду на следующий год»

рассказал о комплектовании состава «Металлурга» на следующий сезон.

– Из-за отказа западных компаний сотрудничать с Россией нет проблем с экипировкой? Как планируете решать их в будущем, если они возникнут?

– Сейчас нет проблем. На этот сезон у нас все есть. Что касается следующего года, будем думать, что делать. Для того чтобы играть в плей-офф и победить, у нас все есть: коньки, клюшки, шлемы, шайбы.

– Понятно, что сейчас фокус на плей-офф, но любая организация работает на перспективу. Есть ли сейчас информация по следующему сезону? К чему готовиться? Что говорит лига?

– Мы работаем в штатном режиме, готовимся к следующему сезону. Работаем над формированием состава на новый сезон. От КХЛ пока никакой информации нет.

– Разве сейчас не рискованно договариваться и подписывать контракты?

– Их никто не подписывает. Пока мы общаемся с хоккеистами, которых хотели бы видеть. Мало кто идет на контакт в плей-офф. Но есть игроки, которые согласны усилить нашу команду на следующий год. О суммах контрактов, конечно, будем разговаривать позже.

– Не кипит голова из-за экономической ситуации, возможного изменения потолка зарплат или сокращения расходов?

– От нас это не зависит. Как сделают, так сделают. От этой ситуации и будем отталкиваться, – сказал спортивный директор .