Воробьев о том, в чем «Авангард» изменился с прошлого плей-офф: «Ковальчука нет»

назвал главное изменение с прошлого плей-офф.

– У «Металлурга» повторяется путь прошлого плей-офф. Сначала «Барыс», потом «Авангард». В чем соперник изменился за это время?

– нет.

– А «Металлург»?

– Мы многое изменили. По сезону это было видно.

– сегодня тренировался с белыми – с основой. Он готов к первому матчу?

– Посмотрим. Он готовится, будем решать перед игрой. У нас есть глубина состава, что, несомненно, радует. Решение примем за день до матча.

– Отсутствие двух ведущих защитников «Авангарда», Каски и Покки, повлияет на игровой план «Металлурга»? Пять взрослых защитников, которые остались у соперника, будут уставать.

– Они играют по 30 минут и действуют неплохо. Мы знаем об этом. У них свои проблемы, у нас – свои. План есть. А расскажу я вам о нем после серии, – сказал главный тренер .