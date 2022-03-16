Директор «Металлурга»: «Делаем все возможное, чтобы иностранцы остались. Мы за хоккей, за спорт»

Сергей Гомоляко сообщил, что «Металлург» делает все возможное, чтобы легионеры остались.

– На каких условиях клуб расстался с Юхо Олкинуорой? Может ли он приехать в следующем году?

– Все знают эту ситуацию. Юхо пришел и попросил нас. Расстались по обоюдному согласию. Следующий год зависит не от нас, не от него, а от того, как будет продолжаться наша жизнь дальше.

– Как чувствуют себя остальные иностранцы?

– Мы все – президент, вице-президент, тренерский штаб и администрация клуба – работаем, чтобы команда была в полном составе. Разговариваем с иностранцами, делаем все возможное, чтобы они остались. Мы попытались абстрагироваться от всей ситуации. Мы за хоккей, за спорт. Хотим играть в хоккей и побеждать, – сказал спортивный директор «Металлурга».