«Детройт» может рассмотреть вариант с обменом Бертуцци. У него 48 очков в 50 матчах

«Детройт» может рассмотреть вариант обмена форварда Тайлера Бертуцци.
«Генеральный менеджер Стив Айзерман дал другим командам понять, что открыт к проведению сделок.
Смысл заключается в том, что все игроки «Ред Уингс», кроме Лукаса Рэймонда и Морица Зайдера, доступны к обмену.
Это может быть и Бертуцци, его имя обсуждалось в числе первых прошлым летом», – написал журналист Фрэнк Серавалли.
Бертуцци набрал 48 (24+24) очков в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Контракт канадского нападающего с зарплатой 4,75 млн долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.