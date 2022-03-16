«Детройт» может рассмотреть вариант с обменом Бертуцци. У него 48 очков в 50 матчах

может рассмотреть вариант обмена форварда .

«Генеральный менеджер Стив Айзерман дал другим командам понять, что открыт к проведению сделок.

Смысл заключается в том, что все игроки «Ред Уингс», кроме и , доступны к обмену.

Это может быть и Бертуцци, его имя обсуждалось в числе первых прошлым летом», – написал журналист Фрэнк Серавалли.

Бертуцци набрал 48 (24+24) очков в 50 матчах регулярного чемпионата .

Контракт канадского нападающего с зарплатой 4,75 млн долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.