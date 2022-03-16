Артем Божко: «Ак Барс» регрессирует при Квартальнове. Результат становится все хуже, не назову ни одного игрока, добившегося прогресса в сезоне»

Артем Божко считает, что «Ак Барс» регрессирует под руководством .

– Квартальнов говорил, что на результате сказалось не мастерство, а то, что «Авангард» оказался более заряженным.

– Тогда у меня вопрос: зачем тренер , если не для мотивации и прочего? «Ак Барс» – одна из лучших организаций, если не лучшая, в . И условия для Квартальнова были идеальными за все три года.

И искать сейчас проблемы в невезении или отсутствии заряда можно сколько угодно. Но нужно признавать и собственные ошибки, брать вину на себя. Потому что свалить на игроков – самое простое.

Мы видим, что команда за время управления Квартальнова регрессирует. С каждым годом результат становится все хуже и сейчас я не могу назвать ни одного игрока, который в этом году добился прогресса.

О чем это говорит? Что командные задачи не выполнены, и никто из ребят не проявил себя. Это и есть итог работы Квартальнова.

– Илья Сафонов лично для себя прогрессировал: стал основным игроком, заматерел и был одним из немногих, кто боролся на льду.

– Ну, а что Сафонов? Он попал на Олимпиаду? Вошел в топ-10 бомбардиров лиги?

Я думаю, что ему помог вызов в национальную сборную в конце прошлого сезона. Парень почувствовал уверенность в себе и вышел на другой уровень. Да и когда получаешь столько игрового времени, волей-неволей будешь прогрессировать.

Давайте вспомним, как в прошлом сезоне играли и . Тогда их тройка с Сафоновым в седьмой игре финала конференции доминировала – они две смены из трех проводили в зоне «Авангарда».

Вот такую игру мы от них много видели в этом сезоне? Нет. Я не скажу, что игроки деградируют. Но они находятся на одном уровне и это отчасти показатель работы главного тренера, – сказал комментатор в интервью «Бизнес Online».