11 форвардов «Ак Барса» набрали только 1 балл за серию с «Авангардом». Больше всего очков – у Кагарлицкого и защитника Кэмпфера

11 нападающих «Ак Барса» набрали только один балл за результативность в плей-офф КХЛ.
Казанская команда завершила выступление в розыгрыше Кубка Гагарина, уступив «Авангарду» со счетом 2-4 в серии.
11 форвард клуба набрали всего одно очко за всю серию – это Эрик Фер, Дмитрий Кателевский, Артем Галимов, Михаил Глухов, Илья Сафонов, Данис Зарипов, Артем Лукоянов, Никита Дыняк, Даниил Тарасов, Николай Коваленко и Дмитрий Воронков.
Кирилл Петров и Александр Бурмистров не отметились набранными очками.
Самыми результативными игроками в составе «Ак Барса» стали форвард Дмитрий Кагарлицкий (2+2) и защитник Стивен Кэмпфер (2+2), набравшие по четыре очка.
Похоже, стиль Квартальнова исчерпал себя. Снова грустный вылет из плей-офф и снова не хватило идей в атаке