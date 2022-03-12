11 форвардов «Ак Барса» набрали только 1 балл за серию с «Авангардом». Больше всего очков – у Кагарлицкого и защитника Кэмпфера

11 нападающих «Ак Барса» набрали только один балл за результативность в плей-офф .

Казанская команда завершила выступление в розыгрыше Кубка Гагарина, уступив «Авангарду» со счетом 2-4 в серии.

11 форвард клуба набрали всего одно очко за всю серию – это Эрик Фер, Дмитрий Кателевский, , Михаил Глухов, Илья Сафонов, , , Никита Дыняк, , Николай Коваленко и .

и не отметились набранными очками.

Самыми результативными игроками в составе стали форвард (2+2) и защитник Стивен Кэмпфер (2+2), набравшие по четыре очка.

Похоже, стиль Квартальнова исчерпал себя. Снова грустный вылет из плей-офф и снова не хватило идей в атаке