Роман Ротенберг: «СКА пришлось серьезно потрудиться, чтобы выиграть. У минского «Динамо» постоянно были тактические изменения»

рассказал о победе над минским «Динамо» в серии Кубка Гагарина.

Питерская команда выиграла четвертый матч со счетом 4:3 и завершила серию в четырех играх (4-0).

– Нам пришлось серьезно поработать, чтобы сегодня выиграть.

Очень хорошая серия, соперник постоянно перестраивался, была тактическая вариативность. На будущее полезная серия для нас. Сейчас немного отдыха, потом будем готовиться к следующему раунду.

– Показалось, что в первом периоде «Динамо» играло лучше. Ваша команда вкатывалась?

– Соперник был прижат к стенке, пытался играть на максимальных скоростях. Им нужно было обязательно побеждать, поэтому хозяева делали все возможное.

Нам пришлось поработать, чтобы перестроиться. Ребята молодцы, выполнили установку. Мы внесли тактические корректировки. В плей-офф легко не бывает, каждая команда бьется до последнего.

– Несколько удалений в зоне атаки с чем связаны?

– Ребята всегда стараются играть на пределе. Где-то, возможно, эмоции перехлестывают. Плюс хорошая поддержка, полные трибуны, плей-офф. В хоккее без ошибок не обойтись.

– Какой из матчей был самым тяжелым?

– Все игры были разными, но тяжелыми.

Надо отдать должное сопернику, тренерскому штабу «Динамо». Были постоянно тактические изменения, нам пришлось серьезно потрудиться, чтобы выиграть.

– Следующий ваш соперник – «Спартак». Будет ли у москвичей преимущество из-за того, что они без борьбы прошли в следующий раунд?

– Игра покажет. Мы отталкиваемся от фактической ситуации. Не думали о следующем сопернике, сегодня все мысли были об этой игре. Сейчас немного отдохнем и будем разбирать .

Хотел бы поздравить всех девушек, женщин, бабушек с Международным женским днем.

Надеюсь, что это победа будет хорошим подарком для наших болельщиц и всех, кто нас поддерживает, – сказал главный тренер СКА.

Ротенберг впервые выиграл серию плей-офф как главный тренер. СКА обыграл минское «Динамо» со счетом 4-0