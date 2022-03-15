Президент «Динамо» об участии легионеров во 2-м раунде плей-офф: «Будем говорить, у них разные настроения»

«Динамо» обсудит с легионерами их участие во 2-м раунде Кубка Гагарина.
«Мы будем с ними проговаривать, у них разные настроения. Их понять тоже можно в определенной степени. Сегодня с ними поговорим и примем решение», – сказал президент клуба Виктор Воронин.
Никто из иностранных игроков команды не покинул клуб до и во время серии первого раунда с «Северсталью» (4-3).
В составе «Динамо» выступают форварды Антон Ведин, Оскар Линдберг, Андре Петерссон (все – Швеция), Роб Клинкхаммер, Эрик О’Делл (оба – Канада).
Во втором раунде «Динамо» сыграет с ЦСКА.