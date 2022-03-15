Клуб имени Маресьева посвятил победу в чемпионате Камышина по хоккею участникам спецоперации на Украине

Клуб имени Маресьева посвятил победу в чемпионате Камышина участникам спецоперации.

В Камышине завершился чемпионат города по хоккею. В финальном матче клуб имени Маресьева обыграл сборную Котово – 4:1.

Президент фонда имени Маресьева и главный спонсор камышинской хоккейной команды Серго Саргсян заявил, что победа посвящена бойцам, участвующим в спецоперации на Украине.

Уроженец Камышина Алексей Маресьев во время Великой Отечественной войны был летчиком-истребителем. У него были ампутированы обе ступни, но он вернулся на службу и стал Героем Советского Союза.