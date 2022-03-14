Матч #Zамир в поддержку Путина и армии РФ прошел в Ярославле. Инициатором выступила «Eдинaя Poccия»

В Ярославле прошел товарищеский хоккейный матч #Zамир.

Инициатором выступило региональное отделение партии «Единая Россия».

В игре приняли участие любительские команды «Торпедо» и «Львы».

Участники матча выразили поддержку президенту РФ Владимиру Путину и армии страны.

Отмечается, что игра стала символом единения, дружбы и братства. В качестве поддержки лозунга #Zамир на площадке были размещены тематические баннеры, участники игры прикрепили на форму нашивки с буквой Z.

«Я постоянно хожу на хоккей, всегда поддерживаю наших ребят. Недавно к нам поступила инициатива от хоккеистов провести игру в поддержку Донбасса и президента России. Это очень важно. Потому что спортсмены Ярославля, России обладают большим авторитетом. На них смотрит молодежь, ориентируется общество. И вот сегодня мы видим такой пример единения», – сказал сенатор СФ РФ Сергей Березкин.

Основное время матча завершилось со счетом 4:4. В серии буллитов победило «Торпедо».

ФХР попросила клубы поддержать армию России. Акция является обязательной и подлежит отчетности (Станислав Гридасов)