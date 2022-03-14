Мэттьюс дисквалифицирован на 2 матча за удар клюшкой в шею Далину

Остон Мэттьюс наказан по итогам матча НХЛ с «Баффало» (2:5).
Нападающий «Торонто» дисквалифицирован на две игры за атаку против Расмуса Далина.
Инцидент произошел за пять минут до конца третьего периода.
Далин и Мэттьюс начали вести борьбу у ворот «Сэйбрс» и обмениваться ударами, после чего американец нанес шведу удар клюшкой по шее.
По итогам эпизода хоккеисты получили обоюдный двухминутный штраф.
По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчета среднегодовой зарплаты, Мэттьюс оштрафован на 116 тысяч долларов. Средства будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.