Мэттьюс дисквалифицирован на 2 матча за удар клюшкой в шею Далину

наказан по итогам матча НХЛ с (2:5).

Нападающий дисквалифицирован на две игры за атаку против .

Инцидент произошел за пять минут до конца третьего периода.

Далин и Мэттьюс начали вести борьбу у ворот «Сэйбрс» и обмениваться ударами, после чего американец нанес шведу удар клюшкой по шее.

По итогам эпизода хоккеисты получили обоюдный двухминутный штраф.

По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из расчета среднегодовой зарплаты, Мэттьюс оштрафован на 116 тысяч долларов. Средства будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам .