Мэттьюс о 43 шайбах в сезоне: «Сложно не думать о 50 голах, но я стараюсь не забегать вперед»

Форвард высказался после хет-трика в матче с (6:4).

«Мы отнюдь не в том положении, в каком хотели бы быть, особенно если говорить о последних неделях. Но здорово просто набрать 2 очка и увидеть, как команда сохраняет самообладание даже в те моменты, когда игровая ситуация меняется.

Думаю, нам определенно хотелось бы играть более стабильно на протяжении всех 60 минут. Особого внимания требуют некоторые вещи, происходящие во втором периоде.

Сложно не думать о возможности забить 50 голов, но я просто сосредотачиваю внимание на очередной игре и стараюсь не забегать вперед, помогать команде различными способами. Однако, конечно, мне хочется забивать голы и совершать результативные действия», – сказал Мэттьюс.

Мэттьюс сделал 3-й хет-трик в сезоне и укрепил лидерство в гонке снайперов. У него 43 шайбы в 54 матчах