Форвард «Торонто» Бантинг о Мэттьюcе: «Лучший игрок в НХЛ с огромным отрывом»

Нападающий «Торонто» назвал Остона Мэттьюcа лучшим хоккеистом в .

Сегодня 24-летний форвард забросил 3 шайбы в ворота «Сиэтла» (6:4) и лидирует в списке снайперов лиги.

«Он лучший игрок лиги, таково мое мнение. Кто-то скажет, что я субъективен, но, как мне кажется, он с огромным отрывом лучший.

Остон очень хорош как в защите, так и в атаке, он всесторонне развитый хоккеист», – заявил Бантинг.

Форвард «Торонто» Бантинг набрал 1+1 в матче с «Коламбусом». Он лидирует по очкам (45) и голам (20) среди новичков