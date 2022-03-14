Артем Божко: «В шестом матче «Ак Барс» показал самый слабый хоккей в серии. За всю игру у них было два-три опасных момента»

Артем Божко считает, что у было мало опасных моментов в шестом матче с «Авангардом».

Омский клуб победил казанцев (2:0) в шестой игре первого раунда и выиграл серию (4-2).

– Результат шестой игры и всей серии закономерен?

– Да. За всю игру у «Ак Барса» было два-три опасных момента. В субботу «Ак Барс» показал самый слабый хоккей в этой серии. Им нельзя было отступать, но, как мне показалось, у них закончился запас физической готовности. Потому что в двух предыдущих матчах, особенно в Балашихе, «Ак Барс» бежал и доминировал, почти на целый период надолго закрывал соперника в зоне.

В шестой игре мы ничего подобного не увидели даже на отрезке в 5 минут. Ни одной затяжной позиционной атаки, практически все единоборства в углах остались за «Авангардом». Сложно рассчитывать на победу при такой игре.

Омичи не хотели испытывать судьбу в седьмом матче и выложились на максимум, играя при этом в четыре защитника. И теперь они смогут дать бой «Металлургу», хотя с ним будет труднее, – сказал комментатор в интервью «Бизнес Online».