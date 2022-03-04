Томас Бах об отстранении российских спортсменов: «Сложно установить срок или определить событие, которое могло бы привести либо к ужесточению санкций, либо к их отмене»

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация не брала на себя обязательств по снятию санкций с российских спортсменов в случае разрешения конфликта или заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. 

«Мы оставили вопрос открытым. Было очень сложно установить крайний срок или определить событие, которое могло бы привести либо к ужесточению санкций, либо к их отмене», — заявил Бах.

Также глава МОК добавил, что на Олимпийский комитет России (ОКР) санкции не накладывались. 

«Привлекать к ответственности можно тех, кто виновен в нарушении Олимпийской хартии. Народ России, спортсмены и ОКР за это не отвечают», – цитирует Баха Reuters. 

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