Томас Бах об отстранении российских спортсменов: «Сложно установить срок или определить событие, которое могло бы привести либо к ужесточению санкций, либо к их отмене»

Глава Международного олимпийского комитета ( ) заявил, что организация не брала на себя обязательств по снятию санкций с российских спортсменов в случае разрешения конфликта или заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

«Мы оставили вопрос открытым. Было очень сложно установить крайний срок или определить событие, которое могло бы привести либо к ужесточению санкций, либо к их отмене», — заявил Бах.

Также глава МОК добавил, что на Олимпийский комитет России ( ) санкции не накладывались.

«Привлекать к ответственности можно тех, кто виновен в нарушении Олимпийской хартии. Народ России, спортсмены и ОКР за это не отвечают», – цитирует Баха Reuters.