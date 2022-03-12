Анфиса Резцова: «Кто такой Бах? Пускай свои заявления адресует другим. А мы будем у себя проводить соревнования»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

«Кто такой Бах? Кто он теперь для нас? Пускай свои заявления адресует другим, но не нам. А мы будем у себя проводить соревнования!

И к нам вон белорусы приехали. Это наши друзья. Здорово, что они нас слышат и уважают», – сказала Резцова.

Томас Бах об отстранении российских спортсменов: «Мы не попадемся в ловушку дешевых аргументов о том, что это – политизация спорта»