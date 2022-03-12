Казанский о главном разочаровании плей-офф: «Локомотив». 0:4 с ЦСКА – это перебор. Но не считаю, что нужно увольнять Никитина»

Денис Казанский назвал главным разочарованием плей-офф.

– Главное разочарование плей-офф?

– «Локомотив». 0:4 – все-таки перебор. Да, у ЦСКА могучий состав, парни круто отработали эту серию. Но Ярославль вообще ничего не показал! Похоже, к такому ЦСКА Никитин оказался просто не готов.

Все понимали, в какой хоккей будет играть «Локо» – тягучий, системный, никитинский. Пусть скучновато, зато стабильно набираешь очки. Но тут не было ни зрелищности, ни результата. От пары ЦСКА – «Локомотив» ждешь чего-то необычного. Как от «Авангарда» с «Ак Барсом». На «Востоке» получилось. На «Западе» – нет.

– считает, что в Ярославле собраны игроки не для больших задач. Согласны?

– Нет! Тогда что говорить про ту же «Северсталь»? Про ХК МВД и «Атлант», которые в свое время доходили до финала Кубка Гагарина? А недавний пример «Лас-Вегаса» и в какой-то степени «Монреаля» прошлого сезона?

На мой взгляд, все зависит не столько от подбора хоккеистов, сколько от подготовки к конкретному матчу и стратегии. Здесь мы не увидели каких-то тренерских решений, которые могли бы перевернуть серию. «Локомотив» уступил без единого шанса.

При этом не считаю, что ярославским руководителям нужно увольнять Никитина. Выгонять тренера после первого же неудачного плей-офф на основе всего лишь четырех матчей, мягко говоря, странновато, – сказал Казанский.