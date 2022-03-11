Владислав Провольнев: «ЦСКА смотрелся увереннее «Локомотива» благодаря опыту хоккеистов. Игра Федотова – залог нашего успеха»

рассказал о победе ЦСКА над (4-0) в серии Кубка Гагарина.

– Какими получились впечатления от четвертого матча серии с «Локомотивом»?

– Все матчи были очень эмоциональными. Это был последний рывок в этой серии, поэтому нельзя было оплошать.

Все выкладывались из последних сил, особенно учитывая третий матч в серии, который по продолжительности был равен двум играм.

– Создалось впечатление, что в четвертом матче команда бежала легче, чем соперник. Удалось лучше восстановиться после невероятно длинной третьей игры?

– Я бы не сказал, что мы выглядели легче. Скорее мы смотрелись увереннее. Во многом это произошло благодаря опыту многих игроков нашей команды.

– Какими в целом получились впечатления от серии?

– Очень серьезный и сложный соперник. Уже до начала игр было понятно, что серия будет достаточно непростой. «Локомотив» – хорошая, сбалансированная команда.

– Какие, на твой взгляд, в этом противостоянии были поворотные моменты?

– В течение всей серии наша команда очень уверенно выглядела в меньшинстве.

Кроме того, залогом нашего успеха стали мастерство нападающих и, конечно, уверенная игра нашего вратаря .

– Можно ли сказать, что вы еще переиграли «Локомотив» за счет большей глубины состава и лучшего использования резервов?

– Тут было много факторов, но в основе всего лежит четкое выполнение задач тренерского штаба, – сказал защитник .