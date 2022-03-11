Владислав Провольнев: «ЦСКА смотрелся увереннее «Локомотива» благодаря опыту хоккеистов. Игра Федотова – залог нашего успеха»

Владислав Провольнев рассказал о победе ЦСКА над «Локомотивом» (4-0) в серии Кубка Гагарина.
– Какими получились впечатления от четвертого матча серии с «Локомотивом»?
– Все матчи были очень эмоциональными. Это был последний рывок в этой серии, поэтому нельзя было оплошать.
Все выкладывались из последних сил, особенно учитывая третий матч в серии, который по продолжительности был равен двум играм.
– Создалось впечатление, что в четвертом матче команда бежала легче, чем соперник. Удалось лучше восстановиться после невероятно длинной третьей игры?
– Я бы не сказал, что мы выглядели легче. Скорее мы смотрелись увереннее. Во многом это произошло благодаря опыту многих игроков нашей команды.
– Какими в целом получились впечатления от серии?
– Очень серьезный и сложный соперник. Уже до начала игр было понятно, что серия будет достаточно непростой. «Локомотив» – хорошая, сбалансированная команда.
– Какие, на твой взгляд, в этом противостоянии были поворотные моменты?
– В течение всей серии наша команда очень уверенно выглядела в меньшинстве.
Кроме того, залогом нашего успеха стали мастерство нападающих и, конечно, уверенная игра нашего вратаря Ивана Федотова.
– Можно ли сказать, что вы еще переиграли «Локомотив» за счет большей глубины состава и лучшего использования резервов?
– Тут было много факторов, но в основе всего лежит четкое выполнение задач тренерского штаба, – сказал защитник ЦСКА.