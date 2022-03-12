Генменеджер «Ванкувера» Альвин: «Не хочу, чтобы у нас была команда, которая в один год выходит в плей-офф, а в следующем его пропускает. Нужно становиться лучше все время»

Патрик Альвин рассказал о целях «Ванкувера».

«Думаю, в каждой команде говорят, что хотят попасть в плей-офф. Мы хотим выиграть Кубок, но я думаю, что нужно быть реалистами. Я думаю, что один год можно быть в хорошей форме и выиграть Кубок. Я не знаю, каковы шансы. У нас потрясающий вратарь ( ).

Но я думаю, что мой взгляд на вещи таков: «Как становится лучше с годами?» Что нам нужно сделать, чтобы быть конкурентоспособными в течение длительного периода времени? Мне кажется, именно этого я хочу.

Я не хочу, чтобы у нас была команда, которая попадет на драфт в один год и пропустит драфт в следующем году. Я не хочу, чтобы у нас была команда, которая в один год выходит в плей-офф, а в следующем его пропускает. Но мне кажется, что так было с «Питтсбургом» 15-16 лет. Мы всегда говорим о том, как нам стать лучше, о том, как нам становиться лучше все время, потому что другие команды хотят догнать нас.

Так что то, что мы сделали два года назад, не обязательно будет тем же, что мы будем делать в будущем. Нам нужно быть разносторонними, все время становиться лучше», – сказал генеральный менеджер .