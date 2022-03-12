Кузнецов о «краже» 767-го гола у Овечкина: «Подумал, что забил он. К сожалению, гол оказался моим»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов высказался о «краже» гола у Александра Овечкина

В первом периоде матча против «Ванкувера» (4:3 ОТ) российский форвард «Вашингтона» добил с ленточки шайбу, которая стремилась в ворота после броска Овечкина.

При этом изначально Кузнецов был уверен, что автором гола стал не он. 

«Честно говоря, я подумал, что это был его гол. Я не был уверен в том, кто забил – я или он. В принципе, там было очень близко. К сожалению, гол оказался моим. Будем ждать», – сказал Кузнецов. 

Капитан «столичных» сегодня остался без голов и не обошел Яромира Ягра, с которым делит 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (по 766 шайб).

Случайный хет-трик Кузнецова: украл гол у Овечкина, забросил нереальную шайбу от борта и затащил команду в овертайм

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные