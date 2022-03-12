Кузнецов о «краже» 767-го гола у Овечкина: «Подумал, что забил он. К сожалению, гол оказался моим»

высказался о «краже» гола у .

В первом периоде матча против «Ванкувера» (4:3 ОТ) российский форвард добил с ленточки шайбу, которая стремилась в ворота после броска Овечкина.

При этом изначально Кузнецов был уверен, что автором гола стал не он.

«Честно говоря, я подумал, что это был его гол. Я не был уверен в том, кто забил – я или он. В принципе, там было очень близко. К сожалению, гол оказался моим. Будем ждать», – сказал Кузнецов.

Капитан «столичных» сегодня остался без голов и не обошел Яромира Ягра, с которым делит 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (по 766 шайб).

Случайный хет-трик Кузнецова: украл гол у Овечкина, забросил нереальную шайбу от борта и затащил команду в овертайм