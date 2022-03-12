Лавиолетт о добивании Кузнецова с ленточки после броска Овечкина: «Он был прав на 100%. Алекс свой гол забьет»

Главный тренер оправдал Кузнецова, лишившего Овечкина гола.

В первом периоде матча против «Ванкувера» (4:3 ОТ) Евгений добил с ленточки шайбу, которая стремилась в ворота после броска .

Капитан «столичных» сегодня остался без голов и не обошел Яромира Ягра, с которым делит 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (по 766 шайб).

«Он должен был это сделать. Рядом был их защитник, готовый помешать. Я не уверен, что шайба заходила в ворота. Если бы не его касание, тот парень мог бы вынести ее с линии.

Так что он был прав на 100%. Алекс свой гол забьет. А здесь Кузи добил шайбу, чтобы быть уверенным», – сказал Питер Лавиолетт.

Кузнецов сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Ванкувером». Добиванием при 2-й шайбе лишил Овечкина 767-го гола