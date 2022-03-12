Хекстолл о контрактах Малкина и Летанга: «Это 2 наших основных приоритета. Надеюсь, сможем сделать так, чтобы все устроило обе стороны»

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Генменеджер «Питтсбурга» рассказал о будущем Малкина и Летанга. 

У форварда и защитника истекают сроки контрактов. Летом они могут стать неограниченно свободными агентами. 

Средняя зарплата Евгения Малкина по текущему соглашению составляет 9,5 миллиона долларов, Криса Летанга – 7,25 млн.

«Очевидно, что Малкин и Летанг – два наших основных приоритета. Надеюсь, в какой-то момент мы сможем сделать так, чтобы все устроило обе стороны, такая же ситуация с Брайаном Растом.

Мы продолжим эти переговоры. Возможно, что приостановим их после дедлайна, чтобы игроки могли сосредоточиться на хоккее. Но мы будем работать дальше, и если получится, то сделаем это после сезона», – сказал Рон Хекстолл

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