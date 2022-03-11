Леонид Вайсфельд: «Кэмпфер попал в голову Чистякову. Удивлен, что видеопросмотра не было»

высказался о работе судей на матче «Ак Барс» – «Авангард» (4:3 ОТ, 2-3).

На пресс-конференции после игры главный тренер омского клуба Боб Хартли критиковал судейство. В частности, он заявил, что защитника в конце третьего периода ударили в голову.

«Силовой прием Кэмпфера против Чистякова? Просмотрев этот эпизод с разных ракурсов, могу сказать, что Кэмпфер, конечно, попал в голову Чистякову. Нарушение определенно было.

Я бы на месте судей просмотрел бы видео даже после того, как Кэмпферу дали две минуты. Вдруг эпизод заслуживает пятиминутного штрафа? Я удивлен, что этого дополнительного просмотра не было», – сказал бывший арбитр и генменеджер клубов в интервью «Бизнес Online».

На матче работали главные судьи Алексей Белов и Денис Наумов.

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