Некоторые российские игроки НХЛ рассматривают получение убежища или вида на жительство в Северной Америке (TSN)

Некоторые российские игроки НХЛ думают о получении убежища в Северной Америке.

Хоккеисты, их представители и команды НХЛ связывались с иммиграционными юристами, чтобы обсудить процесс подачи заявления на убежище или вид на жительство, сообщает TSN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Юрист Джо Кирквуд рассказал, что все обеспокоены тем, что правительства США и Канады могут замедлить или прекратить выдачу новых разрешений на работу и туристических виз гражданам России.

«Мои команды напуганы. Они обеспокоены тем, что российские игроки в их системах могут быть вынуждены уйти или что их визы могут не продлить.

Опасения вызывают санкции. США и Канада вводят новые санкции почти каждый день, и невозможно сказать, что это будет означать для выдачи новых виз для иностранных работников.

Я не ожидаю, что правительство США отзовет визы [российских профессиональных хоккеистов], которые уже находятся здесь, но есть очень реальная и обоснованная озабоченность по поводу того, что может произойти с новыми визами в будущем», – сказал Кирквуд, занимающийся вопросами виз для игроков НХЛ и АХЛ.