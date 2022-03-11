«Торонто» заиграл 5 вратарей в сезоне и повторил рекорд клуба. Кэмпбелл выбыл на 2 недели из-за травмы, Кельгрен дебютировал

повторил рекорд клуба, заиграв 5 вратарей в одном сезоне.

В сегодняшнем матче с «Аризоной» (4:5 ОТ) за «Лифс» дебютировал Эрик Кельгрен. Он заменил , пропустившего 4 шайбы после 12 бросков.

25-летний швед, в свою очередь, справился с 10 бросками из 11.

Ранее за «Лифс» также играли основной вратарь (выбыл на 2 недели из-за травмы ребра), и Джозеф Уолл.

Таким образом, «Торонто» повторил клубный рекорд по числу заигранных вратарей в одном сезоне. В сезоне-1983/84 хотя бы 1 матч за команду провели Майк Палматир, Аллан Бестер, Рик Сен-Круа, Кен Реггет и Брюс Доуи.