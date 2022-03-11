«Торонто» заиграл 5 вратарей в сезоне и повторил рекорд клуба. Кэмпбелл выбыл на 2 недели из-за травмы, Кельгрен дебютировал

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«Торонто» повторил рекорд клуба, заиграв 5 вратарей в одном сезоне. 

В сегодняшнем матче с «Аризоной» (4:5 ОТ) за «Лифс» дебютировал Эрик Кельгрен. Он заменил Петра Мразека, пропустившего 4 шайбы после 12 бросков. 

25-летний швед, в свою очередь, справился с 10 бросками из 11. 

Ранее за «Лифс» также играли основной вратарь Джек Кэмпбелл (выбыл на 2 недели из-за травмы ребра), Майк Хатчинсон и Джозеф Уолл. 

Таким образом, «Торонто» повторил клубный рекорд по числу заигранных вратарей в одном сезоне. В сезоне-1983/84 хотя бы 1 матч за команду провели Майк Палматир, Аллан Бестер, Рик Сен-Круа, Кен Реггет и Брюс Доуи. 

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