Форвард «Салавата» Кузьмин забил «Сибири». Он покидал лед на носилках после силового приема в начале матча

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Глеб Кузьмин забросил «Сибири» шайбу, вернувшись на лед после силового приема против него.

Нападающий «Салавата Юлаева» на 2-й минуте матча пятого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина получил повреждение в результате атаки со стороны защитника Дениса Бодрова и покинул площадку на носилках.

Спустя некоторое время Кузьмин вернулся и на 33-й минуте сделал счет 2:0. В итоге его команда победила 3:2 и вышла в следующий раунд.

Подробно со статистикой выступлений 25-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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