Форвард «Салавата» Кузьмин забил «Сибири». Он покидал лед на носилках после силового приема в начале матча

Глеб Кузьмин забросил «Сибири» шайбу, вернувшись на лед после силового приема против него.
Нападающий «Салавата Юлаева» на 2-й минуте матча пятого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина получил повреждение в результате атаки со стороны защитника Дениса Бодрова и покинул площадку на носилках.
Спустя некоторое время Кузьмин вернулся и на 33-й минуте сделал счет 2:0. В итоге его команда победила 3:2 и вышла в следующий раунд.
Подробно со статистикой выступлений 25-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Жесткий силовой на старте матча «Салават» – «Сибирь»: игрока увезли на носилках, а он вернулся и забил