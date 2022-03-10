Миллер после 1+3 с «Монреалем»: «Ванкувер» сосредоточен только на победах. Мы отчаянная команда»

Форвард Джей Ти Миллер высказался о победе «Ванкувера» в матче с (5:3).

28-летний нападающий набрал 4 (1+3) очка в этой игре. Его команда идет на 10-м месте в Западной конференции.

«Единственное, на чем сосредоточено наше внимание, – победы. Мы должны стараться выигрывать каждый матч, особенно дома. Мы будем идти от игры к игре, но нам необходимы эти победы.

Мы отчаянная команда. На каждую игру мы должны выходить с большой охотой», – отметил Миллер.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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