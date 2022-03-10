Джей Ти Миллер: «Не думаю, что «Ванкувер» меня обменяет. Все это слухи»

Форвард Джей Ти Миллер рассчитывает продолжить выступать за «Ванкувер».
Ранее сообщалось, что выменять лучшего бомбардира канадской команды хотят «Колорадо», «Торонто» и иные клубы.
«Все это слухи, давайте начнем с этого. Так что я особо не слежу за этим.
Я ни с кем не веду переговоров. Говорю лишь со своим агентом. Мы обсуждаем только вопросы, касающиеся бизнеса.
Я не думаю, что меня обменяют. Я никогда не думал, что это произойдет.
Люди не то чтобы придумывают, но спекулируют на этой теме. Так что я никогда не считал, что меня вообще пытаются обменять», – сказал нападающий.
Подробно со статистикой выступлений Миллера можно ознакомиться здесь.