Виталий Давыдов: «Шипачев стабильно проводит серию, играет на команду. Но все-таки жду от него большей результативности»

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Виталий Давыдов оценил игру хоккеистов «Динамо» в серии против «Северстали» (2-2).

«Вадим Шипачев стабильно проводит серию, он полезен. Как капитан, играет на команду, но все-таки жду от него большей результативности. Да, кстати, и Войнов способен еще прибавить.

Пока срабатывает ход Кудашова с заменой вратаря – Ивана Бочарова на Александра Еременко. Во вратарском деле и тем более в плей-офф очень многое решает психология. Видно, что Еременко с его огромным опытом психологически устойчив, это для команды главное», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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