Виталий Давыдов: «Шипачев стабильно проводит серию, играет на команду. Но все-таки жду от него большей результативности»

оценил игру хоккеистов в серии против «Северстали» (2-2).

стабильно проводит серию, он полезен. Как капитан, играет на команду, но все-таки жду от него большей результативности. Да, кстати, и Войнов способен еще прибавить.

Пока срабатывает ход Кудашова с заменой вратаря – на . Во вратарском деле и тем более в плей-офф очень многое решает психология. Видно, что Еременко с его огромным опытом психологически устойчив, это для команды главное», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.