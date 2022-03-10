Виталий Давыдов: «Шипачев стабильно проводит серию, играет на команду. Но все-таки жду от него большей результативности»

Виталий Давыдов оценил игру хоккеистов «Динамо» в серии против «Северстали» (2-2).
«Вадим Шипачев стабильно проводит серию, он полезен. Как капитан, играет на команду, но все-таки жду от него большей результативности. Да, кстати, и Войнов способен еще прибавить.
Пока срабатывает ход Кудашова с заменой вратаря – Ивана Бочарова на Александра Еременко. Во вратарском деле и тем более в плей-офф очень многое решает психология. Видно, что Еременко с его огромным опытом психологически устойчив, это для команды главное», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.