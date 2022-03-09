Оскар Линдберг: «У Шипачева есть все для игры в НХЛ. Он выдающийся атакующий хоккеист»

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Оскар Линдберг считает, что у Вадима Шипачева есть все для игры в НХЛ.

– Ты уже виделся с Вадимом Шипачевым в НХЛ. Поиграв с ним два сезона в «Динамо», как оценишь его как игрока?

– Он выдающийся атакующий игрок, хорош в большинстве, один из лучших игроков КХЛ, входящий в топ бомбардиров из года в год, где он, скорее всего, будет еще несколько лет.

Он действительно особенный и уникальный игрок. У него есть все для игры в НХЛ. Хоть он и не провел там много времени, но у него определенно есть для этого все навыки, – сказал нападающий «Динамо».

Напомним, в сезоне-2017/18 Шипачев провел 3 матча в НХЛ за «Вегас».

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