Дауд о 766 шайбах Овечкина: «Все игроки «Вашингтона» пытаются найти его пасом, где бы он ни был»

Форвард Ник Дауд отметил, что весь играет на .

Российский нападающий забросил две шайбы в матче НХЛ с «Калгари» (5:4). Теперь у него 766 голов в лиге – как у Яромира Ягра.

«Я не мог поверить в то, что бросок в конце игры был заблокирован, но все равно это было потрясающе. Разумеется, мы все очень рады за него и пытаемся найти его пасом, где бы он ни был, пытаемся просто быть частью этой истории. Овечкин лучший, так что я очень рад за него», – сказал Дауд.

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