Овечкин о 1000 матчей с Бэкстремом: «Крутое достижение. Никлас – выдающийся спортсмен, топ-игрок»

высказался о Никласе Бэкстреме, с которым провел в НХЛ 1000 матчей.

Юбилейной для форвардов стала игра с (5:4).

«В мире хоккея все знают, кто такой Никлас Бэкстрем. Он выдающийся спортсмен, учитывая его навыки, его чутье, игровой интеллект. Он топ-хоккеист.

Мне посчастливилось выступать с ним на протяжении почти всей карьеры. Мы долгое время вместе, так что я очень рад за него.

Это крутое достижение. Мало кому удается вместе провести 1000 матчей. Это плюс и для нас, и для клуба, и для фанатов», – отметил Овечкин.

Овечкин и Бэкстрем – 9-й дуэт одноклубников в истории НХЛ, проведший 1000 матчей вместе