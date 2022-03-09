Тренер «Анахайма» о 3:8 с «Чикаго»: «Мы по какой-то причине дали Кэйну играть свободно. Это привело к катастрофе»

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Даллас Экинс назвал катастрофой 1-й период матча «Анахайма» с «Чикаго» (3:8) в НХЛ.

Его команда пропустила пять шайб за первые 20 минут. По итогам матча форвард соперника Патрик Кэйн набрал 6 (1+5) очков.

«План на игру был простым: мы хотели владеть шайбой, а не терять ее. И мы хотели быстро и жестко накрывать их нападающих, особенно Кэйна, потому что чем больше времени у него есть, тем больше проблем он вам создаст.

По какой-то причине мы решили не контролировать шайбу и позволить номеру 88 играть свободно. Это привело к катастрофе в первом периоде», – отметил главный тренер «Анахайма».

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