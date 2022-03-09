Воробьев о 3:1 с «Барысом»: «Металлургу» было важно закончить серию, чтобы не лететь в Нур-Султан»

высказался после победы «Металлурга» в серии плей-офф с .

Клуб из Магнитогорска сегодня в четвертый раз обыграл соперников из Казахстана (3:1) и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина.

– «Барыс» – хорошая команда, мы благодарны за серию. Она получилась интересной, в трех матчах было много голов.

Нам было важно закончить серию именно сегодня, чтобы не лететь в Нур-Султан. Хорошо, что так получилось.

«Барыс» во второй половине чемпионата начал играть по-другому: активно, не откатываться. Наша задача была обрезать эту первую волну, с чем мы справились по большей части.

– Как проявил себя Коростелев?

– Выздоровел, но пока ему сегодня не хватало чувства времени и пространства. Поэтому его сегодня и поставили, чтобы вкатился. Мы знаем его сильные стороны, но сегодня было видно, что это первая игра после большого перерыва.

– ?

– Он сейчас в такой форме, в которой он к нам пришел. Потом у него был небольшой спад, но сейчас снова прибавил. Молодец! – заявил главный тренер .