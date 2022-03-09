Михайлис про 1:3 с «Металлургом»: «Всех держали в напряжении. Две ошибки «Барыса» все решили»

высказался о четвертом поражении «Барыса» от .

Клуб из Казахстана сегодня уступил со счетом 1:3 и завершил выступление в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина на этапе 1/8 финала.

– Хорошая сегодня игра получилась, напряженная. Всю игру держали зрителей и команды в напряжении. Старались не ошибаться, но две ошибки все решили.

По самоотдаче вопросов нет. Ребята все выложились, было видно, что старались играть до конца, до победы. Спасибо им сегодня за игру.

По серии скажу, что первая и пятая игры для нас были хорошие. Плохо сыграли домашние матчи, полностью отдали там инициативу.

Молодцы ребята, что сегодня настроились. Сложно это сделать с таким грозным соперником, уступая в серии 1-3. Отмечу, что и Бояркин сегодня выручал команду. Да, одна-две залетели, но тем не менее он держал игру, держал это напряжение.

– Почему сегодня не было Ортио?

– Большая нагрузка в сезоне, дали ему отдохнуть. Потому что в домашних играх на фоне усталости он допускал ошибки. Мы планировали дать эту игру Бояркину. Тем более скоро чемпионат мира, и, возможно, он будет защищать ворота нашей команды. Очень важная игра для него перед чемпионатом мира, – сказал главный тренер .