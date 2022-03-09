Каменский о том, догонит ли Овечкин Хоу в этом сезоне: «Для Саши вполне реально забить еще 35 шайб. Но будет тяжеловато»

считает, что может догнать в этом сезоне.

Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с Яромиром Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. У обоих по 766 голов. Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

«Хочу поздравить Александра, пусть продолжает в том же духе. Пусть забивает голы, радует наших болельщиков.

Каждая шайба, которая сейчас будет у Саши, это его история, его статистика. Это радует личных и командных поклонников.

Догонит ли Александр в этом сезоне Горди Хоу? Уже сыграно больше половины игр в сезоне, но вообще реально. Будет тяжеловато. Для Саши это вполне реально забить еще 35 шайб. Будем желать удачи и побольше голов», – сказал вице-президент КХЛ по развитию.

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