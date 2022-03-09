Кожевников о политике в спорте: «Это все американцы делают вместе с подлыми англичанами. Мерзавцы»

назвал тех, кто смешивает спорт с политикой.

Двукратный олимпийский чемпион высказался о том, что разделил с Яромиром Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ

У обоих по 766 голов. Выше идут только (801) и Уэйн Гретцки (894).

– Поздравим Александра с этим достижением. У него есть стремление догнать Горди Хоу – не в этом году, так в следующем, скорее всего. Будем ждать других рекордов.

Пока Овечкин приносит пользу и деньги для НХЛ, с ним ничего не случится. Российским игрокам там ничего не угрожает, и они, конечно, продолжат играть.

НХЛ – это бизнес-структура. Хотя подлецы могут разные гадости сделать. Посмотрим, что будем дальше.

– Благодаря рекордам Овечкина о России за океаном можно говорить в положительном смысле.

– А рекорды здесь при чем? Мне вообще непонятно, почему спорт влияет на политику.

Это все американцы делают вместе с подлыми англичанами. Спорт должен объединять, а они все гадости делают. Мерзавцы, что сказать, – сказал Кожевников.

«Вашингтон» призвал к мирному решению ситуации на Украине и поддержал своих российских игроков

🔥Овечкин догнал Ягра по голам в НХЛ – у них по 766. Так он отметил 1000-й матч с Бэкстремом