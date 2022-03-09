Овечкин и Бэкстрем – 9-й дуэт одноклубников в истории НХЛ, проведший 1000 матчей вместе

и Никлас Бэкстрем провели вместе 1000-й матч в .

Юбилейной для форвардов стала игра с «Калгари» (5:4).

Они стали девятым дуэтом одноклубников в истории лиги, кому удалось провести совместно 1000 матчей.

Ранее это сделали Горди Хоу и Алекс Дельвеккио (1353 игры в составе «Детройта»), Даниэль Седин и Хенрик Седин (1276 игр, «Ванкувер»), и Дастин Браун (1149, «Лос-Анджелес»), и Крис Дрэйпер (1107, «Детройт»), Брент Сибрук и (1069, «Чикаго»), Ларри Робинсон и Боб Гейни (1062, «Монреаль»), Тим Хортон и Джордж Армстронг (1044, «Торонто»), а также Марк Мессье и Кевин Лоу (1008, «Эдмонтон» и «Рейнджерс»).

🔥Овечкин догнал Ягра в гонке снайперов – у них по 766 голов. Так он отметил 1000-й матч с Бэкстремом