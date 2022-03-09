«Колорадо» хочет вернуть Варламова (The Fourth Period)

интересуется вратарем . Об этом сообщает The Fourth Period.

Клуб хочет вернуть голкипера.

Варламов уже играл за «Колорадо» с 2011 по 2019 год.

В нынешнем сезоне на счету россиянина 3 победы в 17 матчах при 91,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,9.

Срок соглашения 33-летнего игрока с кэпхитом 5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

У Варламова в контракте есть пункт о запрете на обмен, согласно которому он может составить список из 16 команд, куда он не готов перейти.

«Вегас» и другие клубы НХЛ интересуются Варламовым (The Fourth Period)