«Колорадо» хочет вернуть Варламова (The Fourth Period)

Теги возможные переходы Айлендерс Колорадо Семен Варламов НХЛ Хоккей

«Колорадо» интересуется вратарем «Айлендерс» Семеном Варламовым. Об этом сообщает The Fourth Period.

Клуб хочет вернуть голкипера.

Варламов уже играл за «Колорадо» с 2011 по 2019 год.

В нынешнем сезоне на счету россиянина 3 победы в 17 матчах при 91,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,9.

Срок соглашения 33-летнего игрока с кэпхитом 5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

У Варламова в контракте есть пункт о запрете на обмен, согласно которому он может составить список из 16 команд, куда он не готов перейти.

«Вегас» и другие клубы НХЛ интересуются Варламовым (The Fourth Period)

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