«Колорадо» хочет вернуть Варламова (The Fourth Period)

«Колорадо» интересуется вратарем «Айлендерс» Семеном Варламовым. Об этом сообщает The Fourth Period.
Клуб хочет вернуть голкипера.
Варламов уже играл за «Колорадо» с 2011 по 2019 год.
В нынешнем сезоне на счету россиянина 3 победы в 17 матчах при 91,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,9.
Срок соглашения 33-летнего игрока с кэпхитом 5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.
У Варламова в контракте есть пункт о запрете на обмен, согласно которому он может составить список из 16 команд, куда он не готов перейти.
«Вегас» и другие клубы НХЛ интересуются Варламовым (The Fourth Period)