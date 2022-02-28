Михаил Кравец: «У «Амура» были шансы на попадание в плей-офф. Нам помешали нестабильные результаты»

Главный тренер подвел итоги прошедшего сезона .

– Неоднозначный сезон, жаль, что он закончился раньше времени. Я считаю, что у нас были шансы на попадание в плей-офф, пусть и небольшие.

В ключевых встречах, которые могли помочь нам попасть в плей-офф – против «Адмирала», «Нефтехимика», «Барыса» – были упущены возможности, были обидные поражения, зачастую в одну шайбу. Но было и много хорошего.

С приходом нашего тренерского штаба команда взяла 50% очков, по очкам мы заняли девятое место на Востоке, обыграли все команды Западной конференции, кроме одной.

Были хорошие игры, позитивные моменты, не могу сказать, что сезон плохой. Но нам не удалось попасть в плей-офф, поэтому скажу, что отыграли удовлетворительно.

– Декабрьская серия неудач стала определяющим моментом сезона?

– Я специально смотрел все месяцы, которые мы играли, и в декабре у нас было десять матчей – пять выиграли, пять проиграли.

Я бы сказал, что определяющим месяц бы стал, если бы там было «0:10» по играм.

Команда провела хороший выезд тогда, но были и потерянные очки в матчах против «Адмирала», «Нефтехимика» – не перелом, но потерянные очки. Мы их потеряли сами, могли выигрывать эти матчи. Нам помешали в целом нестабильные результаты.

– Почему яркие победы чередовались с поражениями?

– Сразу можно отвергнуть версию, что у нас кто-то расслаблялся, думая, что если мы обыграли ЦСКА, то с «Адмиралом», нам вообще нечего делать.

Много энергии и эмоций уходило на такие игры, из-за этого что-то не получалось, не могли забить именно в игре с прямыми соперниками.

Психология нужна во всех матчах. Мы хотели обыграть всех, но пропускали один гол и больше не могли забить. А это уже показывает наше мастерство.

Команда играла такими волнами – побеждали, а потом проигрывали 0:1, хотя и по броскам и по моментам могли выигрывать.

В пример можно привести матч против «Трактора», когда нанесли более пятидесяти бросков, а забили ноль голов. Это не значит, что мы были не готовы, мы просто не забили свои моменты, – сказал Кравец.