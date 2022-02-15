Экс-форвард «Амура» Гребенщиков перешел в клуб 2-го дивизиона Швеции «Вестерос»

Шведский клуб «Вестерос», выступающий во 2-м по статусу дивизионе страны (Allsvenskan), объявил о подписании контракта с нападающим до конца сезона.

Недавно соглашение с 27-летним игроком расторг , сохранив права на него в КХЛ.

В нынешнем сезоне форвард провел 24 матча и набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «минус 3».

Ранее лига приняла решение не доигрывать регулярный чемпионат, распределив пары плей-офф по проценту очков. «Амур» в розыгрыш Кубка Гагарина не попал.