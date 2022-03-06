Шипачев о 3:1 с «Северсталью»: «Игра равная была. Я доволен победой, готовимся дальше»

Вадим Шипачев считает, что в матче «Северсталь» – «Динамо» была равная игра.
Московский клуб обыграл команду из Череповца (3:1, 1-2) в матче плей-офф КХЛ.
– Игра равная была. В перерыве говорил. Хорошо, что забили и выиграли. Ерема здорово сыграл. Я доволен. Готовимся дальше.
– Когда выходишь после пропущенной шайбы – эта смена эмоциональная и более мотивированная?
– Даже и не знаю. Стараешься не пропустить.
– Ты меньше стал бросать по сравнению с первыми играми…
– Я доволен победой.
– После отмененного гола о чем говорил с судьями?
– Я не спорил. Просто спросил. Они сказали, что гола не было.
– Какой настрой дальше?
– Отдохнем и будем готовиться.
– Ты говорил, что нужно убрать ошибки. Удалось ли это сегодня?
– Собраннее действовали. И реализовали свои моменты, – сказал капитан «Динамо».
«Динамо» победило «Северсталь» и сократило отставание в серии – 1-2