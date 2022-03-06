Шипачев о 3:1 с «Северсталью»: «Игра равная была. Я доволен победой, готовимся дальше»

Вадим Шипачев считает, что в матче «Северсталь» – «Динамо» была равная игра.

Московский клуб обыграл команду из Череповца (3:1, 1-2) в матче плей-офф КХЛ.

– Игра равная была. В перерыве говорил. Хорошо, что забили и выиграли. Ерема здорово сыграл. Я доволен. Готовимся дальше.

– Когда выходишь после пропущенной шайбы – эта смена эмоциональная и более мотивированная?

– Даже и не знаю. Стараешься не пропустить.

– Ты меньше стал бросать по сравнению с первыми играми…

– Я доволен победой.

– После отмененного гола о чем говорил с судьями?

– Я не спорил. Просто спросил. Они сказали, что гола не было.

– Какой настрой дальше?

– Отдохнем и будем готовиться.

– Ты говорил, что нужно убрать ошибки. Удалось ли это сегодня?

– Собраннее действовали. И реализовали свои моменты, – сказал капитан «Динамо».

«Динамо» победило «Северсталь» и сократило отставание в серии – 1-2