Хартли о 2:0 с «Ак Барсом»: «Не лучший наш матч, но мы здорово сыграли в обороне. Грубец – настоящая стена»

считает, что «Авангард» приложил невероятные усилия для победы над «Ак Барсом».

Сегодня омский клуб обыграл казанцев (2:0). «Авангард» ведет в серии плей-офф КХЛ со счетом 3-0.

«Ребята приложили невероятные усилия для этой победы. Это был не лучший наш матч, у соперника было много бросков. Но мы здорово и надежно сыграли в обороне, не допускали отскоков.

Грубец – настоящая стена, здорово показал себя. Благодаря во многом ему мы добились успеха, нашли способ победить. В плей-офф это очень важно: если что-то не получается, важно не опускать руки, идти к цели. У нас это получилось.

Первый период вышел не таким, каким мы хотели его видеть. Соперник в какой-то степени контролировал игру, получил уверенность, проводил много времени в нашей зоне. Все игроки – и Грубец, и защитники, и нападающие – здорово отработали в обороне. У нас не получалось перестроить игру, мы сказали ребятам, что нам нужен один бросок, и все получится. И Грицюк подарил нам его», – сказал главный тренер .

Грубец сделал шатаут, отразив 43 броска в матче с «Ак Барсом»