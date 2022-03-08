КХЛ не получала уведомлений от НХЛ о приостановке отношений.

не получала уведомлений от НХЛ о приостановке отношений.

Ранее появилась информация, что НХЛ официально уведомила КХЛ о приостановке действия Меморандума о взаимопонимании.

«На данный момент Континентальная хоккейная лига не получала уведомлений от НХЛ или ее официальных представителей о приостановке действия Меморандума о взаимоуважении контрактов между лигами», – сообщили в пресс-службе лиги.

Ранее НХЛ остановила действие прав на трансляции матчей в России, а также работу своих русскоязычных цифровых медиаресурсов и разорвала все отношения с бизнес-партнерами в России.