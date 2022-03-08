«Станут героями Советского Союза, если пройдут «Динамо». Вайсфельд о «Северстали»

считает, что «Северсталь» станет героем Советского Союза, если пройдет «Динамо».

После 3 матчей в серии первого раунда Кубка Гагарина череповецкий клуб лидирует со счетом 2-1.

«Еременко появился в воротах не от хорошей жизни. Насколько я понимаю, есть претензии к Бочарову. Но Александру 42 года, сколько он может выдержать? Не думаю, что победа «Динамо» в третьем матче – это заслуга одного Еременко.

Сами игроки немного встряхнулись и мобилизовались, стыдно же 0-2 дома проигрывать. Еременко хорошо отыграл в третьем матче, молодец. Но вопрос в том, как он будет себя чувствовать на длинной дистанции.

Для выход в плей-офф – уже выполнение задачи на сезон, а если они еще и «Динамо» пройдут, то вообще станут героями Советского Союза. А «Динамо», учитывая их ресурсы, нужен как минимум полуфинал, если не финал. Эти две команды надо оценивать по-разному.

Я в этой серии пока никому не отдам предпочтение. Вот если динамовцы следующий матч выиграют, то уже будут фаворитами. Но мы пока не знаем, где было настоящее – в первых двух играх или в последней?» – сказал бывший генменеджер клубов .