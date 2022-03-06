Кудашов о 3:1 с «Северсталью»: «Более собранно сыграли в обороне, это принесло свои плоды»

считает, что в матче – «Динамо» получилась интересная игра.

Московский клуб обыграл команду из Череповца (3:1, 1-2) в матче плей-офф .

– Я думаю, что получилась интересная игра, зрителям она понравилась. Вообще, серия идет очень упорная и интересная. Более собранно сыграли сегодня в обороне, это нам принесло свои плоды.

– Мотивировали игроков перед третьим матчем?

– Вы знаете, тренерская работа – мотивировать. Но тем не менее игроки очень серьезно готовились к плей-офф, поэтому мотивация была не так необходима.

– Как оцените сегодняшнюю игру ?

– Команда выиграла в первую очередь. Я никогда никого не выделяю, потому что играет вся команда. Надежно сыграл.

– Что мешало действовать более собрано в обороне в прошлых матчах?

– Ряд моментов: иногда эмоции перехлестывали, иногда болельщики гнали вперед, забить быстрее хотели.

– С чем связано большое количество удалений сегодня?

– У нас и первые игры были такие же. Не со всеми удалениями я согласен, потому что игроки применяли силовые приемы, но, по моему мнению, эти удаления не всегда тянули на две минуты.

– В чем причина частых фолов Фисенко? Будет проведена работа с ним?

– Я только что отвечал на этот вопрос, но давайте я повторюсь. Эмоции, к тому же в плей-офф игра более контактная. Потому не всегда получается контролировать свои клюшки, руки, тело. Много нюансов есть, но чаще всего перехлестывают эмоции, – сказал главный тренер .