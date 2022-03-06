Андрей Разин: «Динамо» сыграло строго, поэтому моментов не так много было. Мы вышли психологически неготовыми»

прокомментировал поражение от «Динамо» (1:3, 2-1) в матче плей-офф .

– Сегодня вышли психологически неготовыми. Давно при своих болельщиках не играли. Тем более пришел полный дворец.

Почти два периода ничего не получалось, в третьем отступать было некуда. Появились моменты, сравняли. Жалко, пропустили контратаку, опять же, могли сравнять при счете 2:1. Но в Москве повезло, здесь нет. Как говорится: везет тому, кто везет. Серия продолжается.

– Как психологически подготовиться к следующему матчу?

– Расслабиться. Быть психологически готовым.

– В чем основное различие игры здесь и игр в Москве?

– Сегодня получилась более закрытая игра. В Москве мы забивали, заставлять соперника открываться. Сегодня сыграло строго, поэтому моментов не так много было. Как раз этот счет больше похож на плей-офф, а не такие игры, как в Москве были: с большим количеством голевых моментов и голов.

В основном в плей-офф такие игры, как сегодня. К тому же накопилась к третьей игре усталость. На первый план мастерство выходит уже, – сказал главный тренер .